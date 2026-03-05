Краснодарский зэк предлагал сокамернику убить на СВО командующего — видео

Сотрудники ФСБ распространили кадры, на которых свидетель рассказывает о попытке вербовки в краснодарской колонии. Со слов заключённого, его сокамерник, имевший опыт проживания на Украине и одержимый политической риторикой о «Майдане», настойчиво убеждал его совершить предательство.

Заключённый рассказал о предложении сокамерника, который призывал его убить командира на СВО. Видео © ЦОС ФСБ

Узнав о желании соседа по камере принять участие в спецоперации, осуждённый предложил ему радикальный план: устранить кого-то из командного состава, а затем перейти на сторону противника. Вербовщик пытался убедить собеседника, что именно такой путь гарантирует ему безопасность и благополучное будущее.

Напомним, что вербовщик подговаривал союзников примкнуть к украинской террористической организации, запрещённой на территории России. В отношении злоумышленника региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Его действия квалифицировали по нескольким серьёзным статьям УК РФ, включая содействие террористической деятельности и подстрекательство к госизмене.