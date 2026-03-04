Шпион успел слить ГУР координаты ПВО и РЛС в бухте Севастополя через Telegram-бот

Задержанный в Крыму рассказал, что контакт со спецслужбами Украины он установил ещё в апреле 2023 года. За эти годы шпион передал ГУР данные о расположении севастопольских ПВО и радиолокационных станций в бухте. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Видео © ФСБ России

«Я писал множество оскорбительных комментариев, направленных на оправдание террористической деятельности в отношении ВС РФ, властей, а также граждан. Я передавал данные о социальной и политической обстановке в Севастополе и Крыму через Telegram-бот», — признаётся в видео шпион.

Напомним, задержали его в Бахчисарайском районе Крыма. Мужчина 1988 года рождения через Telegram самостоятельно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины и передавал сведения о дислокации российских военнослужащих, вооружении и технике. По ним впоследствии ВСУ наносили удары.