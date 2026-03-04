Россиянин связался с разведкой Киева через Telegram и сливал данные о дислокации ВС РФ

В Бахчисарайском районе Крыма задержан местный житель по подозрению в передаче информации украинской военной разведке. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как утверждают в ФСБ, мужчина через Telegram самостоятельно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, он передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих, вооружении и военной технике. В ведомстве заявили, что полученная информация могла использоваться для нанесения ударов. Кроме того, фигурант, по данным спецслужбы, публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины и призывы к диверсионной деятельности против России.