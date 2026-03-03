Смертник поневоле: Появилось видео страшной гибели террориста от рук киевского куратора

ФСБ опубликовала кадры операции по задержанию россиянина, готовившего теракт против руководителя оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, преступление удалось предотвратить, однако исполнитель погиб — его дистанционно взорвал украинский куратор.

ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт россиянина — его взорвал украинский куратор. Видео © ЦОС ФСБ России

По данным спецслужбы, злоумышленник, гражданин РФ, действовал по заданию Украины. Для подготовки теракта он арендовал квартиру по поддельному паспорту и забрал из схрона самодельное взрывное устройство. В момент задержания он находился на связи с куратором, который дистанционно привёл бомбу в действие. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, теракт готовился против руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий Свердловской области. Исполнителем был гражданин России 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. Он успел забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК.