Куратор с Украины дистанционно взорвал диверсанта при задержании с двумя бомбами на Урале

В Екатеринбурге силовики задержали диверсанта, который намеревался убить главу местного предприятия ОПК. Однако в момент поимки преступника его дистанционно взорвали украинские кураторы. Российские правоохранители не пострадали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, он арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК. При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый скончался на месте от полученных травм. Во время осмотра места ЧП было обнаружено второе взрывное устройство, спрятанное под корпусом пауэрбанка. Бомба была начинена 300 граммами взрывчатки, зарубежными электродетонаторами и механизмом приведения в дейтвие по радиоканалу. Также у скончавшегося нашли телефон, где была переписка с украинскими спецслужбами.

Как уже писал Life.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Екатеринбурге теракт, планировавшийся против руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий Свердловской области. Исполнителем выступал гражданин РФ 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. Он успел забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК.