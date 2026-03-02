ФСБ: Организатор теракта на Крымском мосту использовал для связи сим-бокс

В ФСБ России сообщили детали расследования теракта на Крымском мосту. Как рассказали в Центре общественных связей, аккаунт организатора преступления в WhatsApp* был зарегистрирован на sim-карту, интегрированную в sim-бокс. В ноябре 2025 года администратора этого сим-бокса осудили пожизненно.

«В ноябре 2025 года Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор sim-бокса, в который была интегрирована sim-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту», — отметили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что российские силовики пресекли деятельность более 100 каналов связи, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки россиян в качестве исполнителей диверсий и терактов. Задержаны свыше 200 подозреваемых, среди которых есть иностранные граждане. Оперативные мероприятия проведены в 43 субъектах РФ. Следователи изъяли более 220 SIM-боксов, свыше 54 тысяч SIM-карт и SIM-чипов. С помощью нелегального оборудования фигуранты массово совершали ложные сообщения о терактах, дистанционные мошенничества и другие преступления.

