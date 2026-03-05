Владимир Путин
Регион
5 марта, 06:56

Зэк с Кубани вербовал сокамерников для перехода на сторону Украины

ФСБ предотвратила попытку вербовки осуждённых для перехода на сторону противника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

В исправительной колонии Краснодарского края пресекли деятельность заключённого, который пытался склонить других осужденных к государственной измене. Мужчина 1958 года рождения убеждал сокамерников отправиться в зону боевых действий, чтобы примкнуть к ВСУ.

Целью вербовщика было не выполнение служебных задач, а переход на сторону противника. Он подговаривал союзников примкнуть к украинской террористической организации, запрещённой на территории России.

Противоправную активность удалось выявить благодаря совместной работе сотрудников ФСБ и ФСИН.

В отношении злоумышленника региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Его действия квалифицировали по нескольким серьёзным статьям УК РФ, включая содействие террористической деятельности и подстрекательство к госизмене.

Теперь вербовщику грозит значительное ужесточение наказания. В пресс-службе пенитенциарного ведомства уточнили, что подобные преступления караются вплоть до пожизненного лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

ФСБ предотвратила теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Екатеринбурге
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего по заданию украинских спецслужб. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство и установили его под машину военного.

