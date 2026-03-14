Чилийский писко может составить конкуренцию водке в России

Россия пока слабо осваивается как рынок для чилийского писко, однако эксперты отрасли считают, что напиток может получить здесь хороший приём и даже составить конкуренцию водке.

«Русским нравится писко, потому что у него больше вкуса, чем у водки, и поскольку в России сильна привычка пить дистилляты, писко для них — фантастический напиток», — заявил РИА «Новости» директор по энологии Pisco Capel Патрисио Асокар.

Несколько лет назад Россия была одним из основных экспортных рынков для компании, но поставки прекратились из-за проблем с дистрибьютором. Представители отрасли отмечают, что продвижение писко в России требует активного участия в международных выставках и презентаций продукта. По мнению менеджера Pisco Chile Мануэля Шнайдера, Россия и страны Центральной и Восточной Европы могут стать перспективными направлениями для экспорта премиальных дистиллятов.

Управляющий и главный энолог компании Aba Фелипе Чапарро добавил, что в России, как и в Чили, существует развитая алкогольная культура, и дистиллят хорошо подходит для употребления в чистом виде, особенно среди ценителей. По данным МИД Чили, экспорт писко постепенно растёт: с 2,3 миллиона долларов в 2023 году до 3,8 миллиона в 2025-м. При этом поставки в Россию остаются минимальными — менее тысячи долларов в 2025 году.

Писко — это виноградный дистиллят крепостью 35–50 градусов, производимый из сорта винограда пискера на севере Чили.

Ранее сообщалось, что в феврале единственным регионом России с почти нулевым потреблением алкоголя стала Чечня — в среднем на душу населения пришлось всего 0,04 литра за год. В Ингушетии показатель составил 0,6 литра на человека, в Дагестане — 0,9 литра.