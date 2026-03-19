Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 15:57

Евросоюз снова раскололся из-за Украины

Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине на 90 млрд евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Евросоюз не смог утвердить выделение Украине военного финансирования на 90 миллиардов евро. Решение заблокировали Венгрия и Словакия.

По итогам саммита в Брюсселе инициативу поддержали 25 стран из 27, однако для одобрения требовалось согласие всех участников объединения. В результате документ так и не был принят.

Зеленского унизили в Брюсселе, отменив выход к прессе

До начала встречи премьер Венгрии Виктор Орбан дал понять, что не допустит выделения средств, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Этот вопрос Будапешт продолжает связывать с собственной энергетической безопасностью.

Одновременно были заблокированы и планы по утверждению 20-го пакета антироссийских санкций. Таким образом, украинская тема снова стала одной из главных точек раскола внутри ЕС.

Прокачка по "Дружбе" была остановлена Киевом в конце января под предлогом повреждений. После этого Венгрия ужесточила позицию и уже в феврале сорвала согласование кредита.

«Денег не будет!»: Орбан жёстко прижал Зеленского, и во Франции это оценили по достоинству

Ранее Венгрия уже блокировала и кредит Украине на 90 млрд евро, и 20-й пакет антироссийских санкций, увязав свою позицию с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Будапешт настаивает, что без восстановления прокачки не готов поддерживать новые решения по Киеву, а в ЕС при этом рассчитывали утвердить помощь с первым траншем уже весной.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Венгрия
  • Словакия
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar