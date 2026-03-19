Евросоюз снова раскололся из-за Украины

Евросоюз не смог утвердить выделение Украине военного финансирования на 90 миллиардов евро. Решение заблокировали Венгрия и Словакия.

По итогам саммита в Брюсселе инициативу поддержали 25 стран из 27, однако для одобрения требовалось согласие всех участников объединения. В результате документ так и не был принят.

До начала встречи премьер Венгрии Виктор Орбан дал понять, что не допустит выделения средств, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Этот вопрос Будапешт продолжает связывать с собственной энергетической безопасностью.

Одновременно были заблокированы и планы по утверждению 20-го пакета антироссийских санкций. Таким образом, украинская тема снова стала одной из главных точек раскола внутри ЕС.

Прокачка по "Дружбе" была остановлена Киевом в конце января под предлогом повреждений. После этого Венгрия ужесточила позицию и уже в феврале сорвала согласование кредита.

