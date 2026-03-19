«Денег не будет!»: Орбан жёстко прижал Зеленского, и во Франции это оценили по достоинству

Жёсткий ультиматум, который премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предъявил Владимиру Зеленскому, получил одобрение со стороны французского политика Флориана Филиппо. Лидер партии «Патриоты» выступил в социальной сети Х с решительной поддержкой действий Будапешта, касающихся перекрытия финансового потока для киевского режима.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что выдвинул Зеленскому ультиматум: «Если ты блокируешь поставки российской нефти — денег не будет!», — описал он ситуацию, о которой подробнее можно прочесть в этом материале.

Французский политик полностью одобрил позицию венгерских властей и акцентировал внимание на том, что премьер-министр Венгрии ставит барьер на пути общеевропейского решения о перечислении киевскому режиму 90 миллиардов евро.

По подсчётам Филиппо, осуществление данной инициативы легло бы тяжёлым бременем на французскую казну — Парижу пришлось бы выложить 17 миллиардов. В связи с этим он обратился к европейским институтам с призывом отказаться от финансирования.