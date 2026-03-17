17 марта, 15:50

«Не будет нефти — не будет и денег»: Орбан поставил Зеленскому ультиматум из-за «Дружбы»

Орбан: Украина не получит кредит от ЕС при блокировке нефтепровода «Дружба»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не получит новый кредит от Евросоюза до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Свою позицию он изложил в соцсети X.

Орбан подчеркнул, что Будапешт не изменит свою позицию, несмотря на предложения ЕС по ремонту нефтяной магистрали. По его словам, позиция Венгрии неизменна: если Владимир Зеленский хочет получить финансирование из Брюсселя, он обязан разблокировать нефтепровод.

«Ситуация предельно проста: не будет нефти — не будет и денег», — говорится в сообщении.

Орбан предрёк Европе крупнейший нефтяной кризис без российской нефти

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия договорились о строительстве нового трубопровода для поставок бензина и дизельного топлива. Трубопровод протяжённостью 127 километров соединит нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и венгерском Сазхаломбатте. Такое решение вызвано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность двух стран в условиях нефтяной блокады со стороны Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
