Орбан предрёк Европе крупнейший нефтяной кризис без российской нефти

Евросоюзу придётся отменить санкции в отношении энергетического сектора России, потому что без топлива из РФ европейские страны рискуют оказаться в глубочайшем энергокризисе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя развязанный США и Израилем конфликт на Ближнем Востоке, что вызвало скачок цен.

«Европа и весь мир не смогут преодолеть нефтяной кризис без помощи дешёвой российской нефти. Американцы уже сделали первые шаги и начали отменять санкции, но в Брюсселе все остается по-прежнему», — сообщил Орбан в эфире венгерских телеканалов.

Политик напомнил, что Еврокомиссия отчаянно выступает за санкции против российской нефти, но это приводит к жутким экономическим последствиям. Орбан отметил, что литр бензина в Австрии стоит уже около 2 евро, в Германии — больше 2 евро, а в Нидерландах — свыше 2,5. Венгерский политик подчеркнул, что его страна не хочет последовать вслед за всеми в энергокризис.

«Наши стратегические запасы нефти постоянно пополняются, поэтому проблем со снабжением заправок нет и не будет», — резюмировал премьер.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн сообщил, что Европа оказалась на грани острого дефицита топлива, поле того как предложения на мировом резко сократились из-за обострения на Ближнем Востоке.