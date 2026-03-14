США экстренно возобновляют добычу нефти у берегов Калифорнии

Глава Минэнерго США Крис Райт распорядился возобновить добычу на калифорнийском месторождении Sable, используя чрезвычайные полномочия для обеспечения армии и снижения импортной зависимости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято на основании закона об оборонном производстве и указа президента. По данным министерства, запуск месторождения Santa Ynez позволит замещать до 1,5 млн баррелей импортной нефти ежемесячно. Райт подчеркнул, что это укрепит нацбезопасность и гарантирует стабильные поставки топлива для военных объектов на западном побережье.

Добыча на трёх платформах компании Sable была остановлена в 2015 году после разлива нефти у берегов Санта-Барбары. С тех пор удалось запустить лишь одну, остальная инфраструктура требует ремонта, и компания судится с властями Калифорнии. Губернатор Гэвин Ньюсом уже раскритиковал решение и пообещал судебные иски.

«Калифорния не будет наблюдать сложа руки, как администрация США пытается принести в жертву наши прибрежные населённые пункты, окружающую среду», — заявил он.

Эксперты, опрошенные Politico, сомневаются, что месторождение сможет компенсировать дефицит нефти из-за ближневосточного кризиса.

Ранее сообщалось, что на фоне энергетического кризиса и ослабления санкционного давления со стороны США спрос на российскую нефть значительно увеличился. Несколько стран изучают возможность возобновления импорта. В частности, о намерении вернуться к закупкам сырья из РФ заявили представители Таиланда и Индии.