Песков заявил о совпадении интересов России и США по экспорту нефти

Смягчение ограничений на экспорт российской нефти после обострения на Ближнем Востоке отвечает интересам как Москвы, так и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В попытках стабилизировать энергетические мировые рынки американцы пошли на это исключение из санкций сроком на один месяц. Мы в данном случае совпадаем с американцами в этой заинтересованности, это тоже в наших интересах», — сказал он ТAСС.

Представитель Кремля пояснил, что временное послабление санкционного режима связано с попытками стабилизировать ситуацию на мировом энергетическом рынке из-за войны в Персидском заливе. По его словам, решение американской стороны рассчитано на ограниченный срок и действует в течение одного месяца.

Ранее сообщалось, что на фоне энергетического кризиса и смягчения американских ограничений интерес к российской нефти заметно вырос. Ряд государств рассматривает возможность возобновления закупок. Отмечалось, что о готовности вернуться к поставкам «чёрного золота» из России заявили власти Таиланда и Индии.