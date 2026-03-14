Минфин США снял часть санкций с венесуэльской PdVSA, разрешив экспорт нефти

Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую проведение сделок с участием венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Об этом свидетельствует текст соответствующего документа.

«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, разрешаются все операции, запрещённые Регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы. Сюда относятся сделки с участием правительства Венесуэлы, компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более», — говорится в тексте лицензии.

Документ разрешает американским компаниям проводить стандартные коммерческие операции с венесуэльской нефтью: от закупки и хранения до транспортировки и переработки. Главное условие — эти действия должны быть направлены на последующий ввоз продукции в США.

В документе подчёркивается, что выданное разрешение не действует в отношении сделок, к которым причастны лица или компании, находящиеся в России, Иране, КНДР или на Кубе, а также зарегистрированные по законодательству этих государств.