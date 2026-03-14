Минфин США снял часть санкций с венесуэльской PdVSA, разрешив экспорт нефти
Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую проведение сделок с участием венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Об этом свидетельствует текст соответствующего документа.
«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, разрешаются все операции, запрещённые Регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы. Сюда относятся сделки с участием правительства Венесуэлы, компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более», — говорится в тексте лицензии.
Документ разрешает американским компаниям проводить стандартные коммерческие операции с венесуэльской нефтью: от закупки и хранения до транспортировки и переработки. Главное условие — эти действия должны быть направлены на последующий ввоз продукции в США.
В документе подчёркивается, что выданное разрешение не действует в отношении сделок, к которым причастны лица или компании, находящиеся в России, Иране, КНДР или на Кубе, а также зарегистрированные по законодательству этих государств.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти на фоне энергокризиса принесёт Москве выгоду большую, чем себе представляет Владимир Зеленский. По его словам, десять миллиардов долларов США в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше. Напомним, главарь киевского режима раскритиковал решение США временно ослабить санкции на российскую нефть. По словам экс-комика, такое решение «точно не помогает миру».
