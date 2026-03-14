Замкомандира 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Жорин (бывший командир полка «Азов»*) назвал иллюзией ожидания экономического краха России за 2–3 недели. Своим мнением он поделился в соцсетях.

Жорин считает, что рост цен на нефть — не катастрофа, а напоминание о том, что надежды на скорый экономический коллапс России — всего лишь миф. Он призвал украинские власти вести ответственную информационную политику и быть честными с населением.

«Мы должны настраиваться на долгое противостояние и не ждать волшебных путей к победе. Не будет безответственных ожиданий — не будет и потом горьких разочарований», — заявил подполковник ВСУ.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти на фоне энергокризиса принесёт Москве выгоду большую, чем себе представляет Владимир Зеленский. По его словам, десять миллиардов долларов США в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше. Дмитриев подчеркнул, что без российской энергетики у мира не получится выйти из разгоревшегося энергетического кризиса.

