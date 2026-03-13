Зеленский испугался нефтяного манёвра США и обвинил Трампа в поддержке России

Владимир Зеленский раскритиковал решение США временно ослабить санкции на российскую нефть. Об этом он заявил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам главы киевского режима, такое решение «точно не помогает миру».

«Одно только это ослабление санкций со стороны США может дать России <...> около 10 млрд долларов», — сказал Зеленский.

Ранее США объявили о временной, 30-дневной отмене части санкционных ограничений на российскую нефть и нефтепродукты. Речь идет о партиях сырья, которые на 12 марта уже были загружены в танкеры и находились в море.