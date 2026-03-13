Владимир Путин
13 марта, 14:03

Зеленский испугался нефтяного манёвра США и обвинил Трампа в поддержке России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский раскритиковал решение США временно ослабить санкции на российскую нефть. Об этом он заявил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам главы киевского режима, такое решение «точно не помогает миру».

«Одно только это ослабление санкций со стороны США может дать России <...> около 10 млрд долларов», — сказал Зеленский.

NYT: Решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС

Ранее США объявили о временной, 30-дневной отмене части санкционных ограничений на российскую нефть и нефтепродукты. Речь идет о партиях сырья, которые на 12 марта уже были загружены в танкеры и находились в море.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
