NYT: Решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Решение администрации президента США Дональда Трампа ослабить ограничения на российскую нефть потенциально может обострить существующие разногласия между Штатами и европейскими странами. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Этот шаг администрации Трампа может ещё больше разделить Соединённые Штаты и Европу, которая скептически отнеслись к нападению Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию», — говорится в материале.
Новый курс Белого дома резко отличается от политики прошлого года. Тогда американские власти, напротив, ужесточили экономические меры против стран, покупающих сырьё у Москвы. В частности, летом США повысили пошлины для Индии, объяснив это наказанием за закупки российской нефти.
Ранее сообщалось, что на фоне продолжающегося энергетического кризиса ослабление американских ограничений усилило интерес разных стран к российской нефти. Ряд государств уже заявили о готовности вновь закупать сырьё из РФ. Отмечалось, что соответствующие планы озвучили власти Таиланда и Индии.
