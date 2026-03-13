Владимир Путин
13 марта, 10:33

NYT: Решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Решение администрации президента США Дональда Трампа ослабить ограничения на российскую нефть потенциально может обострить существующие разногласия между Штатами и европейскими странами. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Этот шаг администрации Трампа может ещё больше разделить Соединённые Штаты и Европу, которая скептически отнеслись к нападению Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию», — говорится в материале.

Новый курс Белого дома резко отличается от политики прошлого года. Тогда американские власти, напротив, ужесточили экономические меры против стран, покупающих сырьё у Москвы. В частности, летом США повысили пошлины для Индии, объяснив это наказанием за закупки российской нефти.

Дмитриев назвал «провальной» травлю Трампа из-за отмены санкций с российской нефти

Ранее сообщалось, что на фоне продолжающегося энергетического кризиса ослабление американских ограничений усилило интерес разных стран к российской нефти. Ряд государств уже заявили о готовности вновь закупать сырьё из РФ. Отмечалось, что соответствующие планы озвучили власти Таиланда и Индии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
