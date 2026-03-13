Владимир Путин
13 марта, 09:25

Мир жаждет нефти: Битва за российские ресурсы уже идёт полным ходом

CNBC: Страны выстраиваются в очередь за российской нефтью на фоне энергокризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Ослабление американских санкций на фоне продолжающегося энергетического кризиса вынудило страны выстраиваться в очередь за российской нефтью. Как передаёт телеканал СNBC, о готовности вернуться к «чёрному золоту» из РФ уже заявили несколько государств.

Так, о подобном желании сообщили власти Таиланда и Индии. Также на российскую нефть начала засматриваться Япония.

Новая лицензия США на продажу нефти России не разрешает сделки с Ираном
Напомним, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Разрешены все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки топлива. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Матвей Константинов
