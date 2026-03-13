Мир жаждет нефти: Битва за российские ресурсы уже идёт полным ходом
CNBC: Страны выстраиваются в очередь за российской нефтью на фоне энергокризиса
Ослабление американских санкций на фоне продолжающегося энергетического кризиса вынудило страны выстраиваться в очередь за российской нефтью. Как передаёт телеканал СNBC, о готовности вернуться к «чёрному золоту» из РФ уже заявили несколько государств.
Так, о подобном желании сообщили власти Таиланда и Индии. Также на российскую нефть начала засматриваться Япония.
Напомним, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Разрешены все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки топлива. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей.
