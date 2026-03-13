Дмитриев рассказал об объёме нефти, который освободят от санкций США

100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите, попадут под снятие ограничений США. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — написал он в своём телеграм-канале.

Дмитриев добавил, что в США фактически признали очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным. Энергокризис делает неизбежным новое смягчение санкций против российских энергоносителей — даже вопреки позиции Брюсселя.

Напомним, ранее США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало соответствующую генеральную лицензию. В документе разрешены все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти.