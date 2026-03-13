Новая лицензия США на продажу нефти России не разрешает сделки с Ираном

Власти США опубликовали уточнение к лицензии на продажу российской нефти. Новый документ не разрешает сделки, касающиеся Ирана. Об этом говорится в генеральной лицензии на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В тексте документа указано, что разрешение распространяется только на нефть и нефтепродукты из РФ. Иранские операции под действие этой лицензии не подпадают.

«Эта генеральная лицензия не разрешает какие-либо транзакции и действия, запрещённые исполнительным указом <…>, включая любые транзакции или действия, связанные с Ираном, правительством Ирана, товарами и услугам со стороны Ирана <…>», — уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов. Это касается ресурсов, погружённых на суда по состоянию на 12 марта. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало соответствующую генеральную лицензию. В документе разрешены все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти.