13 марта, 01:51

Новая лицензия США на продажу нефти России не разрешает сделки с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Власти США опубликовали уточнение к лицензии на продажу российской нефти. Новый документ не разрешает сделки, касающиеся Ирана. Об этом говорится в генеральной лицензии на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В тексте документа указано, что разрешение распространяется только на нефть и нефтепродукты из РФ. Иранские операции под действие этой лицензии не подпадают.

«Эта генеральная лицензия не разрешает какие-либо транзакции и действия, запрещённые исполнительным указом <…>, включая любые транзакции или действия, связанные с Ираном, правительством Ирана, товарами и услугам со стороны Ирана <…>», — уточняется в документе.

Глава Минфина США назвал разрешение на продажу российской нефти краткосрочным
Ранее сообщалось, что США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов. Это касается ресурсов, погружённых на суда по состоянию на 12 марта. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало соответствующую генеральную лицензию. В документе разрешены все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая экономика
  • Экономика
