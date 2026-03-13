Глава Минфина США назвал разрешение на продажу российской нефти краткосрочным

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал решение властей страны по российской нефти. По его словам, разрешение на её продажу носит краткосрочный характер. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», — написал Бессент.

Он пояснил, что цель этой меры — увеличить глобальный охват существующих поставок. Речь идёт только о нефти, погружённой на суда до определённой даты.

Ранее сообщалось, что США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов. Это касается ресурсов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Соответствующая информация содержится в генеральной лицензии, опубликованной управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В документе указано, что разрешаются все операции, обычно сопутствующие и необходимые для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения.