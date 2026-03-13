Владимир Путин
Глава Минфина США назвал разрешение на продажу российской нефти краткосрочным

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Anna Moneymaker

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал решение властей страны по российской нефти. По его словам, разрешение на её продажу носит краткосрочный характер. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», — написал Бессент.

Он пояснил, что цель этой меры — увеличить глобальный охват существующих поставок. Речь идёт только о нефти, погружённой на суда до определённой даты.

Ранее сообщалось, что США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов. Это касается ресурсов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Соответствующая информация содержится в генеральной лицензии, опубликованной управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В документе указано, что разрешаются все операции, обычно сопутствующие и необходимые для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения.

