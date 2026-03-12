Трамп: Остановить ядерную программу Ирана для меня важнее, чем зарабатывать на нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что главным приоритетом для него остаётся недопущение появления у Ирана ядерного оружия, даже несмотря на рост цен на нефть, который приносит дополнительную прибыль американским производителям. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Для меня важнее остановить "империю зла", чем зарабатывать на нефти», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о росте доходов от нефтедобычи на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

По словам американского лидера, США являются крупнейшим производителем нефти и действительно зарабатывают больше при росте цен, однако «гораздо важнее остановить империю зла — Иран — от обладания ядерным оружием и уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира».

Ранее Трамп уже заявлял, что США не допустят создания иранского ядерного оружия. Накануне он пригрозил новыми ударами, если Тегеран не пойдёт на уступки.

