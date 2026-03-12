Владимир Путин
12 марта, 04:05

Трамп: США победили Иран за первый час с начала операции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США якобы разгромили Иран за первый час операции. Заявление республиканца прозвучало на митинге в штате Кентукки.

«В первый час всё было закончено. Мы победили», — сказал президента США.

Ранее Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, поразив ракетные комплексы Patriot. Целями иранских ракет стали базы «Мохаммад аль-Ахмад» и «Али аль-Салем». В заявлении КСИР уточняется, что под удар попали зенитные комплексы Patriot, склады снаряжения и жилые модули американских военнослужащих.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

