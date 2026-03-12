Небензя: Россия разочарована блокировкой её резолюции по Ирану в СБ ООН

Российская делегация в ООН выразила сожаление в связи с тем, что Совбез не поддержал предложенный Москвой проект резолюции по ближневосточному урегулированию. С таким заявлением выступил постпред РФ Василий Небензя.

«Мы глубоко разочарованы тем, что сегодня Совету безопасности не удалось принять столь востребованную резолюцию», — отметил Небензя в ходе заседания Совбеза.

Документ призывал к прекращению огня в регионе и осуждал атаки против мирных граждан. Однако голосование сложилось не в пользу инициативы: за резолюцию выступили четыре государства.

Против проголосовали США, обладающие правом вето, и Латвия. Ещё девять членов Совбеза предпочли воздержаться. Для принятия документа не хватило необходимых девяти голосов поддержки.

Ранее Небензя заявил, что резолюция Бахрейна с требованием к Ирану предвзята. Дипломат уточнил, что документ составлен в одностороннем ключе. Он также указал, что в резолюции, по его мнению, перепутаны причинно-следственные связи.