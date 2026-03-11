СБ ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку, не осудив США и Израиль

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались.

В тексте осуждаются удары по объектам в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооруженные действия против этих государств.

При этом в резолюции нет ни слова о действиях США и Израиля. Призывы к Вашингтону и Тель-Авиву прекратить атаки на иранскую территорию в документе также отсутствуют.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани раскритиковал принятый текст. Дипломат заявил, что некоторые члены Совета намеренно пытаются поменять местами жертву и агрессора, искажая реальную картину происходящего.

Ранее в отчёте Конференции ООН сообщили о прекращении транзита судов через Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе. Если с 1 по 27 февраля через пролив проходило в среднем около 129 судов в сутки, то к 3 марта показатель снизился до однозначных значений. Сейчас через пролив проходит от трёх до шести судов в день.