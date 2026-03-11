Захарова задала ООН неудобные вопросы после реакции на ракетную атаку ВСУ по Брянску

У Москвы есть вопросы к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева по гражданским объектам в Брянске. Своё мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Поводом для критики стало заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Он ограничился традиционной фразой о том, что организация выступает против ударов по гражданским объектам, вне зависимости от того, откуда они исходят.

«Раз это всё, раз эта фраза повторяется постоянно и в неё не вносится никаких дополнений, то у меня два вопроса. Первый: а зачем они тогда вообще все нужны? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата – что они делают? Хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, ведь они работают на те деньги, что им направляют страны-члены. <...> Что значит вы традиционно говорите? Это второй вопрос», – заявила она.

Она напомнила, что организация получает взносы от стран-участниц. Россия, в отличие от некоторых других государств, платит исправно. Тем не менее ООН избегает проводить действительную работу и не говорит прямо, откуда был направлен удар.

По её словам, организация должна либо подробно освещать каждый такой случай, либо не комментировать их вовсе. В качестве примера Захарова привела ситуацию с Бучей, которая получила широкое освещение, тогда как другие инциденты остаются без внимания.

Она добавила, что секретариат всё больше напоминает структуру, лоббирующую интересы отдельных стран, и назвала это «украинизацией» ООН. В конце Захарова задалась вопросом, последуют ли заявления по поводу удара по школе в Иране или организация снова отделается общими словами.