Богомаз: Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетной атаке на Брянск

В результате террористической ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей, ещё 37 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале после того, как лично побывал на месте происшествия и заслушал доклад главы регионального МЧС Дмитрия Енина о ходе эвакуации и ликвидации последствий.

Богомаз сообщил о шести погибших и 37 раненых при ракетной атаке на Брянскую область. Видео © Telegram / AV БогомаZ

Все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. Власти призывают граждан в случае необходимости обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Напомним, ВСУ атаковали Брянск американскими ракетами. О массированной атаке стало известно около 18:00 мск, губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность, а жители сообщали о взрывах в разных частях города.