10 марта, 16:47

Богомаз предупредил о задымлении в Брянске и призвал закрыть окна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о задымлении в Советском районе. В своём обращении в соцсетях он призвал жителей ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях.

«Задымление продуктами горения в Советском районе г. Брянск 10.03.2026. Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях», — написал Богомаз.

ВСУ ударили по центру Каховки: есть погибшие и раненые

Напомним, в результате атаки ВСУ на Брянск ракетами Storm Shadow пострадали 12 человек. Двое погибли. Удар по предприятию по производству микросхем пришёлся на пересменку, всех пострадавших госпитализировали — о массированной атаке стало известно около 18:00 мск, губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность, а жители сообщали о взрывах в разных частях города.

