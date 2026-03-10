Богомаз предупредил о задымлении в Брянске и призвал закрыть окна

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о задымлении в Советском районе. В своём обращении в соцсетях он призвал жителей ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях.

«Задымление продуктами горения в Советском районе г. Брянск 10.03.2026. Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях», — написал Богомаз.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Брянск ракетами Storm Shadow пострадали 12 человек. Двое погибли. Удар по предприятию по производству микросхем пришёлся на пересменку, всех пострадавших госпитализировали — о массированной атаке стало известно около 18:00 мск, губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность, а жители сообщали о взрывах в разных частях города.