ВСУ ударили по центру Каховки: есть погибшие и раненые

Украинские военные нанесли удар при помощи беспилотников по территории Каховки Херсонской области. По предварительной информации, есть погибшие и раненые. Видео последствий атаки публикуют местные жители.

ВСУ атаковали Каховку. Видео © Telegram / kaxxovkaa

Предварительно, украинские дроны атаковали здания и машины в центральной части города. На кадрах с места удара видны клубы дыма от пожара, возникшего в одном из домов после прилёта снаряда. Число жертв уточняется. В регионе сегодня объявляли авиационную опасность.

Ранее украинские военные атаковали при помощи дронов село Коробки Херсонской области, в результате удара произошёл пожар на территории сельскохозяйственной базы.