8 марта, 17:25

Сельхозтехника загорелась в селе Коробки Херсонской области из-за удара ВСУ

Украинские военные атаковали при помощи дронов село Коробки Херсонской области, в результате удара произошёл пожар на территории сельскохозяйственной базы. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

«Прилёт по сельскохозяйственной базе в Коробках. Горит техника. Информация по пострадавшим уточняется», — уточнил он в телеграм-канале.

Филипчук также добавил, что противник пытался запустить дрон и по Каховке, но устройство удалось обезвредить, боеприпас не сдетонировал во время удара.

16-летняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. В результате удара погибли супруги, находившиеся в машине, их шестилетний сын получил тяжёлые ранения.

