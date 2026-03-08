16-летняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

16-летняя девушка пострадала при детонации беспилотника ВСУ в селе Кукуевка Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму. Медицинская помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно.

Ранее стало известно о другом инциденте с атакой дрона в Белгородской области — на участке трассы Шебекино — Белгород. БПЛА взорвался рядом с автомобилем, пострадали двое человек.