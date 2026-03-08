Два человека ранены при взрыве дрона у машины под Белгородом

Два человека пострадали в результате взрыва беспилотника в Белгородской области. Инцидент произошёл на участке автодороги Шебекино — Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон сдетонировал рядом с автомобилем, который находился на дороге. В результате взрыва травмы получили двое граждан.

«В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино — Белгород дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной», — сообщил Гладков.

Женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног, а также травму глаза. Бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую центральную районную больницу.

Второй пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Его в медицинское учреждение доставила бригада скорой помощи. После оказания первой помощи обоих пациентов планируют перевести в областную клиническую больницу. Также в месте взрыва получили повреждения два автомобиля.