Два человека ранены при взрыве дрона у машины под Белгородом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign
Два человека пострадали в результате взрыва беспилотника в Белгородской области. Инцидент произошёл на участке автодороги Шебекино — Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон сдетонировал рядом с автомобилем, который находился на дороге. В результате взрыва травмы получили двое граждан.
«В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино — Белгород дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной», — сообщил Гладков.
Женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног, а также травму глаза. Бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую центральную районную больницу.
Второй пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Его в медицинское учреждение доставила бригада скорой помощи. После оказания первой помощи обоих пациентов планируют перевести в областную клиническую больницу. Также в месте взрыва получили повреждения два автомобиля.
Ночью 8 марта ВСУ атаковали беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, погибла женщина.
