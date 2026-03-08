БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области, пострадали не менее 10 человек

Противник атаковал беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идёт тушение пожара, разбор завалов», — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, есть погибшие. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информация уточняется.

Ранее на территории нефтебазы в Армавире произошёл пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы. На место происшествия направили 26 единиц специальной техники. В тушении пожара задействовали 91 человека, включая сотрудников МЧС. Работа по ликвидации последствий продолжается.