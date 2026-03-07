В Самарской области мужчина пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ

В Самарской области мужчина получил травмы в результате падения обломков беспилотника. Пострадавшего госпитализировали. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Фёдорищев.

«Сегодня ночью в небе над Самарской областью обезврежено 5 украинских БПЛА. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина», — написал он.

По словам губернатора, пострадавший был оперативно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. При этом повреждений промышленных, социальных и жилых объектов зафиксировано не было.

Ранее в Самарской области ночью 21 февраля украинские беспилотники атаковали регион. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако пострадавших среди людей не было.