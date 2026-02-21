Олимпиада в Милане
21 февраля, 03:39

Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Ночью 21 февраля украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», – подчеркнул Федорищев.

Губернатор добавил, что гражданам запрещено публиковать фото и видео с места происшествия. Он также призвал сообщать о найденных обломках дронов по номеру 112 и сохранять спокойствие и бдительность.

БПЛА повредил высоковольтную ЛЭП в Северском районе Кубани

Ранее Life.ru писал, что в Удмуртии в результате атаки украинских беспилотников пострадали люди. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что раненым уже оказывают необходимую помощь.

