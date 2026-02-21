Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области

Ночью 21 февраля украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», – подчеркнул Федорищев.

Губернатор добавил, что гражданам запрещено публиковать фото и видео с места происшествия. Он также призвал сообщать о найденных обломках дронов по номеру 112 и сохранять спокойствие и бдительность.

Ранее Life.ru писал, что в Удмуртии в результате атаки украинских беспилотников пострадали люди. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что раненым уже оказывают необходимую помощь.