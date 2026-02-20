Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
20 февраля, 20:01

БПЛА повредил высоковольтную ЛЭП в Северском районе Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обломки украинского беспилотника рухнули на провода и оборвали высоковольтную линию электропередачи в Краснодарском крае вечером 20 февраля. Инцидент произошёл в Северском районе, сообщил краевой оперативный штаб.

«В результате зафиксированы перебои в электроснабжении в посёлке Ильском и станице Дербентской», — указано в сообщении штаба.

Также в Ильском обломки БПЛА повредили три частных дома. Сейчас на месте происшествий уже работают аварийные бригады, а также сотрудники экстренных и спецслужб. В результате этого инцидента люди не пострадали.

Этим же вечером в Краснодаре при атаке украинских беспилотников пострадал местный житель. Он получил порезы от осколков стекла, ему оказали первую помощь на месте. Также обломки БПЛА повредили восемь автомобилей и газовую трубу.

Лия Мурадьян
