При атаке БПЛА ВСУ на Краснодар пострадал один человек, повреждена газовая труба
В Краснодаре в результате атаки украинских беспилотников пострадал местный житель, сообщили в краевом оперативном штабе. Он получил порезы от осколков стекла, ему на месте оказали первую помощь.
Фрагменты БПЛА упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом находятся многоквартирные и частные дома, где выбило несколько окон. Также повреждены восесь автомобилей и газовая труба. По данным Telegram-канала SHOT, там произошло возгорание, сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Краснодар находится под атакой украинских беспилотников с ночи 20 февраля: около половины четвёртого утра жители города, а также Северского и Яблоновского районов проснулись от мощных взрывов.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024