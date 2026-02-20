При атаке БПЛА ВСУ на Краснодар пострадал один человек, повреждена газовая труба

В Краснодаре в результате атаки украинских беспилотников пострадал местный житель, сообщили в краевом оперативном штабе. Он получил порезы от осколков стекла, ему на месте оказали первую помощь.

Фрагменты БПЛА упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом находятся многоквартирные и частные дома, где выбило несколько окон. Также повреждены восесь автомобилей и газовая труба. По данным Telegram-канала SHOT, там произошло возгорание, сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.