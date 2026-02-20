Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 17:46

ПВО сбила семь украинских дронов над Азовским морем и двумя регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonen

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сводке, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени пять БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, ещё по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Дрон ВСУ атаковал школу в Энергодаре с 600 детьми внутри

Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского округа. Водитель получил минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
