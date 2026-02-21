В Удмуртии в результате атаки БПЛА есть пострадавшие и повреждения на объекте

В результате атаки украинских беспилотников в Удмуртии 21 февраля пострадали люди. Также есть повреждения на объекте. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. В результате есть повреждения и пострадавшие», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Власти добавили, что всем пострадавшим уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб. О детялях будут сообщать дополнительно. Граждан попросили не поддаваться панике.

Напомним, серия взрывов прогремела в Удмуртии этой ночью. Украинские беспилотники атаковали город Воткинск. Жители сообщили, что слышали как минимум три взрыва, после чего в одном из районов появился дым.