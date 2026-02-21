Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 22:31
4138

В Удмуртии в результате атаки БПЛА есть пострадавшие и повреждения на объекте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В результате атаки украинских беспилотников в Удмуртии 21 февраля пострадали люди. Также есть повреждения на объекте. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. В результате есть повреждения и пострадавшие», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Власти добавили, что всем пострадавшим уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб. О детялях будут сообщать дополнительно. Граждан попросили не поддаваться панике.

При атаке БПЛА ВСУ на Краснодар пострадал один человек, повреждена газовая труба
При атаке БПЛА ВСУ на Краснодар пострадал один человек, повреждена газовая труба

Напомним, серия взрывов прогремела в Удмуртии этой ночью. Украинские беспилотники атаковали город Воткинск. Жители сообщили, что слышали как минимум три взрыва, после чего в одном из районов появился дым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar