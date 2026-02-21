Олимпиада в Милане
20 февраля, 21:40

Серия взрывов прогремела в Удмуртии, ПВО отражает атаку дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Удмуртии прогремела серия взрывов, предположительно, вызванная атакой украинских беспилотников на город Воткинск. Как пишет телерам-канал SHOT, местные слышали как минимум три взрыва и ощущали гудение в небе, после чего в одном из районов появился дым.

По предварительным данным, российская ПВО отражала воздушную атаку вражеских БПЛА. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Ижевска.

БПЛА повредил высоковольтную ЛЭП в Северском районе Кубани
БПЛА повредил высоковольтную ЛЭП в Северском районе Кубани

Ранее Life.ru писал о налёте украинских дронов на Краснодар. В результате атаки пострадал один человек. Также повреждены восемь автомобилей и газовая труба.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юния Ларсон
