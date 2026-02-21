Серия взрывов прогремела в Удмуртии, ПВО отражает атаку дронов ВСУ

В Удмуртии прогремела серия взрывов, предположительно, вызванная атакой украинских беспилотников на город Воткинск. Как пишет телерам-канал SHOT, местные слышали как минимум три взрыва и ощущали гудение в небе, после чего в одном из районов появился дым.

По предварительным данным, российская ПВО отражала воздушную атаку вражеских БПЛА. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Ижевска.

Ранее Life.ru писал о налёте украинских дронов на Краснодар. В результате атаки пострадал один человек. Также повреждены восемь автомобилей и газовая труба.