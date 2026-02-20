Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
20 февраля, 20:42

В девяти аэропортах России ввели временные ограничения

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в девяти аэропортах страны. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Сначала ограничения коснулись аэропортов Волгограда и Саратова (Гагарин). Позже к ним добавились Казань и Нижнекамск (Бегишево). В 23:31 мск ведомство сообщило о закрытии ещё пяти аэропортов: Ижевска, Оренбурга, Самары (Курумоч), Перми (Большое Савино) и Чебоксар.

О сроках снятия ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее Life.ru писал, что в Краснодаре при атаке украинских беспилотников пострадал местный житель. Он получил порезы от осколков стекла, ему оказали первую помощь на месте. Также обломки БПЛА повредили восемь автомобилей и газовую трубу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
