За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 124 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 29 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над Орловской областью, 11 — над Белгородской областью. Девять аппаратов уничтожили над Рязанской областью, восемь — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью.

По шесть БПЛА перехватили над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Республикой Крым, по пять — над территориями Тульской и Самарской областей. Ещё по три беспилотника сбили над Липецкой областью и территорией Московского региона, по два — над территориями Саратовской и Ульяновской областей, один — над Ивановской областью.

За минувшие сутки военные группировки войск «Запад» ликвидировали 2 реактивных снаряда HIMARS, 59 беспилотников самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины. Кроме того, уничтожены свыше 170 украинских военнослужащих, 3 бронемашины (включая бронетранспортёр М113 производства США), 14 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика» и миномёт. Также поражены станция РЭБ «Анклав», 38 пунктов управления БПЛА, две станции Starlink и два склада с боеприпасами.