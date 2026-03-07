За минувшие сутки военные группировки войск «Запад» ликвидировали 2 реактивных снаряда HIMARS, 59 беспилотников самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — поделился военнослужащий.

Кроме того, за сутки уничтожены свыше 170 украинских военнослужащих, 3 бронемашины (включая бронетранспортёр М113 производства США), 14 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика» и миномёт. Также поражены станция РЭБ «Анклав», 38 пунктов управления БПЛА, две станции Starlink и два склада с боеприпасами.

Тем временем, подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области лишились поставок продовольствия. Источник уточнил, что имеющиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за талой воды. В результате находящиеся в Харьковской области подразделения 22-й ОМБР практически полностью лишились поставок.