Регион
7 марта, 03:17

За сутки бойцами «Запада» ликвидированы 59 БПЛА и 47 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

За минувшие сутки военные группировки войск «Запад» ликвидировали 2 реактивных снаряда HIMARS, 59 беспилотников самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — поделился военнослужащий.

Кроме того, за сутки уничтожены свыше 170 украинских военнослужащих, 3 бронемашины (включая бронетранспортёр М113 производства США), 14 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика» и миномёт. Также поражены станция РЭБ «Анклав», 38 пунктов управления БПЛА, две станции Starlink и два склада с боеприпасами.

Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку, ВСУ попали в огневой мешок под Святогорском, Трамп обвинил Зеленского в срыве мира, 7 марта
Тем временем, подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области лишились поставок продовольствия. Источник уточнил, что имеющиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за талой воды. В результате находящиеся в Харьковской области подразделения 22-й ОМБР практически полностью лишились поставок.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
