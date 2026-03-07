Подразделения ВСУ в Харьковской области остались без поставок продовольствия

Ранее российские военные обнаружили сеть туннелей ВСУ в Харьковской области. Командир штурмового взвода с позывным Спартак рассказал, что находку сделали в освобождённом Графском. По его словам, во время зачистки населённого пункта на бойцов попытались напасть с тыла. После отражения атаки штурмовики начали осматривать местность. Они выявили большое количество подземных сооружений. Оказалось, что туннели соединяли разные дома в Графском. Командир также сообщил, что в лесу было много скрытых пулемётных точек. Военнослужащие 82-го мотострелкового полка с мая 2025 года освободили семь населённых пунктов.