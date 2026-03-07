Подразделения ВСУ в Харьковской области остались без поставок продовольствия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области лишились поставок продовольствия. Об этом сообщил источник в силовых структурах, пишет РИА «Новости».
«Находящиеся в Харьковской области подразделения 22-й ОМБР практически полностью лишились поставок продовольствия», — говорится в сообщении.
Источник уточнил, что имеющиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за талой воды.
Ранее российские военные обнаружили сеть туннелей ВСУ в Харьковской области. Командир штурмового взвода с позывным Спартак рассказал, что находку сделали в освобождённом Графском. По его словам, во время зачистки населённого пункта на бойцов попытались напасть с тыла. После отражения атаки штурмовики начали осматривать местность. Они выявили большое количество подземных сооружений. Оказалось, что туннели соединяли разные дома в Графском. Командир также сообщил, что в лесу было много скрытых пулемётных точек. Военнослужащие 82-го мотострелкового полка с мая 2025 года освободили семь населённых пунктов.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.