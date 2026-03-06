«Под лесом целый город»: В Харьковской области нашли сеть туннелей ВСУ
Российские штурмовики нашли подземный город ВСУ в освобождённом Графском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Российские штурмовики обнаружили целую сеть подземных туннелей ВСУ в освобождённом Графском Харьковской области, рассказал командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным Спартак. По его словам, когда наши бойцы уже заняли населённый пункт и начали зачищать его от остатков украинской армии, их попытались застать врасплох.
«Почти с тыла к нам выскочили враги, среагировал наш пулемётчик. И полностью отработал, не дал зайти врагам в наш тыл... Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землёй», — поделился Спартак.
После боя бойцы начали осматривать местность и обнаружили большое количество подземных сооружений. По словам командира, в лесу у населённого пункта было много скрытых пулемётных точек. Кроме того, туннели соединяли дома в Графском: украинские бойцы заходили в одно здание, а через некоторое время появлялись на выходе из совершенно из другого строения.
По словам Спартака, нашим штурмовикам повезло, что противник не смог уйти и передать информацию следующим подразделениям. К слову, военнослужащие 82-го мотострелкового полка с мая 2025 года освободили семь населённых пунктов, пишет РИА «Новости».
Ранее «северяне» рассказали, что Сумская область превратилась в центр чёрного оружейного бизнеса на Украине. Регион даже возглавил соответствующий антирейтинг. По данным военных, вооружение поставляется в граничащие с Незалежной страны.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.