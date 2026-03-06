Владимир Путин
6 марта, 07:12

Сумская область стала главным чёрным рынком оружия на Украине

Сумская область стала центром нелегального оружейного бизнеса на Украине. В неофициальной пресс-службе группировки «Север» ВС РФ рассказали, что приграничный регион даже возглавил антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники.

«Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на «чёрные рынки», в том числе для преступных группировок восточноевропейских стран», — говорится в публикации.

На этом фоне правоохранительные органы одной из стран, граничащих с Незалежной, провели расследование. Это вынудило уже украинских силовиков провести задержания нескольких причастных к обороту. Ими оказались офицеры, чьи подразделения дислоцированы в Сумах.

Военные ВСУ тонут в окопах в Сумской области из-за растаявшего снега
Ранее СМИ узнали о массовом переводе украинских полицейских в Сумской области на фронт. Одним обещают хорошие должности в артиллерии, а других бросают на «передок».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

