Сумская область стала центром нелегального оружейного бизнеса на Украине. В неофициальной пресс-службе группировки «Север» ВС РФ рассказали, что приграничный регион даже возглавил антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники.

«Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на «чёрные рынки», в том числе для преступных группировок восточноевропейских стран», — говорится в публикации.

На этом фоне правоохранительные органы одной из стран, граничащих с Незалежной, провели расследование. Это вынудило уже украинских силовиков провести задержания нескольких причастных к обороту. Ими оказались офицеры, чьи подразделения дислоцированы в Сумах.