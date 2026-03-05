Украинских полицейских массово бросают на передовую под Сумами
Сотрудники Нацполиции Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
В Сумской области сотрудников Национальной полиции массово переводят в штурмовые подразделения. Источник в российских силовых структурах рассказал журналистам, что их заносят в штат 35-й отдельного полка Нацгвардии, после чего распределят в артиллерийскую батарею «Арес» или батальоны, работающие на самом передке.
«Добровольцам» обещают различные должности в артиллерийских подразделениях Нацгвардии, в частности в батарее «Арес». Остальных направят в батальоны, участвующие в штурмовых действиях» — сказал собеседник ТАСС.
Ранее Минобороны отчиталось об освобождении очередного населённого пункта. Так, бойцы группировки войск «Север» взяли село Бобылевка.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.