Украинских полицейских массово бросают на передовую под Сумами

В Сумской области сотрудников Национальной полиции массово переводят в штурмовые подразделения. Источник в российских силовых структурах рассказал журналистам, что их заносят в штат 35-й отдельного полка Нацгвардии, после чего распределят в артиллерийскую батарею «Арес» или батальоны, работающие на самом передке.