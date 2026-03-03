Владимир Путин
3 марта, 09:37

Армия России расширяет зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Группировка войск «Север» установила контроль над населённым пунктом Бобылевка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В Минобороны заявили, что военные продвигаются вперёд и вытесняют противника от государственной границы «для обеспечения безопасности мирных жителей».

В МО подчеркнули, что действия группировки носят активный характер и направлены на укрепление позиций в приграничной зоне.

ПВО за ночь сбила 16 украинских БПЛА над регионами РФ

А ранее российские войска нанесли удары по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивали работу военно-промышленных предприятий страны. Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 146 районах, включая места службы наёмников, сообщает Минобороны РФ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

