Армия России расширяет зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Группировка войск «Север» установила контроль над населённым пунктом Бобылевка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В Минобороны заявили, что военные продвигаются вперёд и вытесняют противника от государственной границы «для обеспечения безопасности мирных жителей».

В МО подчеркнули, что действия группировки носят активный характер и направлены на укрепление позиций в приграничной зоне.