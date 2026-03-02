Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 13:25

Армия России поразила объекты энергетики, работавшие на военные заводы Украины

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные нанесли удар по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивали работу военно-промышленных предприятий страны. Также уничтожены в 146 районах пункты временной дислокации подразделений ВСУ, в том числе где служили наёмники. Такие данные за последние сутки приводит Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах», — уточнили в ведомстве.

Пленный боец ВСУ пожаловался на канадский сухпаёк с одними «‎балабасами»
Пленный боец ВСУ пожаловался на канадский сухпаёк с одними «‎балабасами»

Также в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооружённых сил Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar