Армия России поразила объекты энергетики, работавшие на военные заводы Украины

Российские военные нанесли удар по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивали работу военно-промышленных предприятий страны. Также уничтожены в 146 районах пункты временной дислокации подразделений ВСУ, в том числе где служили наёмники. Такие данные за последние сутки приводит Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах», — уточнили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооружённых сил Украины.